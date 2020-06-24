صحف السعودية اليوم.. مصر تعيد فتح دور العبادة والمطاعم السبت.. و160 ألف إصابة بـ كورونا حول العالم في 24 ساعة

عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة

إصابات كورونا في المملكة تتجاوز 164 ألف وحالات الشفاء تقترب من 110 آلاف

نيران إيرانية عابرة للحدود تقتل جنديًا تركيًا وتصيب اثنين

الولايات المتحدة.. وفيات فيروس "كورونا" تعاود الارتفاع مجددًا

كورونا يتوغل في أمريكا اللاتينية.. والضحايا 100 ألف

كوريا الشمالية تعلّق خطط العمل العسكري ضد نظيرتها الجنوبية





تناولت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد أشارت صحيفة "مكة" إلى إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، الثلاثاء، فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، بداية من السبت المقبل مع استمرار تعليق الصلاة الجماعية الأسبوعية.









وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح المقاهي والمطاعم بداية من السبت المقبل بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، وسيتم إغلاق المحال التجارية الساعة الـ9 مساء، وإغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الـ10 مساء، مشيرا إلى استمرار إغلاق الحدائق والشواطئ العامة، بينما تستمر وسائل النقل الجماعي في العمل حتى منتصف الليل.









محليا، أبرزت صحيفة "سبق" إعلان وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة، بينما أكدت الصحة تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى تأكيد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛ مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة. وأضاف قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لا بد منه.









وقال: "وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام"؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.









في سياق متصل، أبرزت صحيفة "عكاظ" تأكيد مستشارة وزير الحج والعمرة فاتن بنت محمد حسين أن المساحة المخصصة للحجاج هذا العام (4 أضعاف) المساحة المخصصة في السابق، سواء أكان ذلك في المساكن أو في مخيمات مشعري عرفات ومنى، مشيرة إلى أن قيادة العملية من خلال ‏وزارة الحج والجهات المشرفة أثناء التفويج والنفرة من مقدمي الخدمات ‏أسهل بكثير من قيادة الحشود الكبيرة وفي الحفاظ على صحتهم من حيث تخفيض مستوى الزحام في أماكن أداء النسك وتوزيع حركة الحشود على الزمن المتاح.









عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ما قاله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.









وأضاف، في تصريحات له اليوم، أن التدخل المصري سيكون شرعيًا وبناءً على تفويض من الشعب الليبي وسنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.









وأوضح أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعًا أو كرهًا.









وذكرت صحيفة "سبق" أن وزارة الصحة الكويتية سجلت اليوم، 505 حالات شفاء جديدة ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 32.809 حالات.









وأشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.









وأفادت صحيفة "الرياض" بمقتل جندي تركي وإصابة آخران جنوب شرقي البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، حسبما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء.









ووفق "رويترز"، لم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود، لكن الوزارة أشارت إلى أن الجنود كانوا في "مهمة استطلاع ومراقبة" في بلدة يوكسيكوفا الحدودية، في إقليم هكاري التركي.









دوليا، ركزت صحيفة "سبق" على تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، ارتفاعًا عن 150 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263.4 ألف حالة، حسب جامعة "جونز هوبكز" الأمريكية.









ويشير عداد الجامعة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 477584؛ فيما تماثل للشفاء 4 ملايين وأكثر من 630 ألف شخص.









وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في أمريكا بلغ 121176 وفاة من أصل 2342739 إصابة، حيث سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة نحو 800 وفاة إضافية جراء الفيروس؛ فضلًا عن أكثر من 32 ألف إصابة.









وأفادت صحيفة "الوئام" بأن أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية تجاوزت 100 ألف شخص، حتى نهاية يوم أمس، الثلاثاء، فيما أعلنت المكسيك عن ارتفاع قياسي في معدل الإصابة اليومي.









وقالت صحيفة "سبق" إن الصحة المكسيكية أعلنت تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، زادت على 6 آلاف حالة.









وسجلت السلطات المكسيكية، أمس الثلاثاء، 6288 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد، إلى 191 ألفًا و410 أشخاص، كما تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة ضحايا كورونا 23377 حالة.









وذكرت صحيفة "عكاظ" أن كوريا الشمالية علقت خططا لعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم، الأربعاء.







