اختلس بضاعة ب ١٠٠ ألف جنيه.. ضبط أمين عهدة إحدى الشركات بالإسكندرية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أمين عهدة أحد الشركات بالإسكندرية لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وإختلاس مبلغ مالى خاص بالشركة .





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (الممثل القانونى لإحدى شركات تجارة الجملة) بقيام أمين عهدة بالشركة بإختلاس مبالغ مالية "قيمة بضائع عهدته".





أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه (أمين عهدة أحد فروع الشركة بمينا البصل بالإسكندرية- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية) قام بإستغلال موقعه الوظيفى كونه أمين عهدة بالفرع ببيع بضائع عبارة عن أسماك بأنواعها ومواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ (100 ألف جنيه) وعدم سدادها للشركة.. وتأكد ذلك بسؤال مدير الحسابات بالشركة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام وضبط مرتكبيها.