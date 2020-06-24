وسط إجراءات احترازية.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للامتحانات

وفرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصة لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات التى أقرها أمس الدكتور خالد عد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن الاجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.







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وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان، الأربعاء، إنه سيجري تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريريرة العملية والاكلينيكية وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.







وأوضح الدكتور العزازى أنه سيتم إعداد الجداول بكل كلية لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر حيث يرعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.









وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. أنه تم تحديد تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث تبدأ إجراءات وآليات عقد الامتحانات الخاصة بطلاب السنوات النهائية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ومن أجل حماية مستقبل مصر.





وأكد الدكتور الظواهرى، على ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.





وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.









جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.