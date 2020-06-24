AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط إجراءات احترازية.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للامتحانات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
وفرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصة لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات التى أقرها أمس الدكتور خالد عد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن الاجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.


اقرأ ايضا:



وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان، الأربعاء، إنه سيجري تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريريرة العملية والاكلينيكية وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.


وأوضح الدكتور العزازى أنه سيتم إعداد الجداول بكل كلية لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر حيث يرعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.


وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. أنه تم تحديد  تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث تبدأ إجراءات وآليات عقد الامتحانات الخاصة بطلاب السنوات النهائية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ومن أجل حماية مستقبل مصر.

وأكد الدكتور الظواهرى، على ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.


جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة قناة السويس تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية

جامعة مصر تستعد لإجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية.. تعرف على الموعد

بحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جامعة مصر للعلوم: امتحانات طلاب السنوات النهائية أول يوليو.. وهذه إجراءات وقاية الطلاب

جامعة مصر: اختبارات إلكترونية لطلاب سنوات النقل بكلية التربية الخاصة

لطلاب سنوات النقل.. كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر تنجح في إجراء الاختبارات الإلكترونية

ترشيحاتنا

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج

دراسة جديدة: شمس الصيف تقتل فيروس كورونا في 34 دقيقة.. وخليك في البيت أكثر ضررا

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

حكم التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة لمنع السرحان؟ دار الإفتاء ترد

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه