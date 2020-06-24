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اقتصاد

سجل أعلى مستوى له.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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آية الجارحي
واصلت أسعار الذهب في مصر الارتقاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوى له في ٨ سنوات، إذ سجل عيار 21 الاكثر انتشارا محو 797 جنيها للجرام الواحد.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 24 نحو910.85 جنيه.


وأضاف واصف في تصريحات له اليوم ، أن عيار 21 سجل نحو 797جنيها ، وعيار 18 نحو 683.15 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6376 جنيها، بارتفاع بلغ 40 جنيها .

وارجع نائب رئيس شعبة الذهب السبب في هذا الارتفاع إلى مخاوف المسئولين من موجه جديد لفيروس كورونا ،واقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ،بجانب عن تراجع أسعار النفط بفعل إرتفاع المخزون بالولايات المتحدة.
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