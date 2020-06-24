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أخبار البلد

المنشآت السياحية لـ «صدى البلد»: ملتزمون بقرارات الحكومة ونسعى لعودة الحياة بشكل كامل.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:55 م
عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية
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محمد الاسكندرانى
وجه عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، رسالة شكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة، لما أقروه من فتح تدريجي للمطاعم السياحية، بنسبة تشغيل 25%.


وأكد المصري، فى تصريح لـ"صدى البلد" أن رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، قدروا حجم التحديات التى تواجه المطاعم والكافيهات السياحية، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة الاجتماعات المثمرة بين جميع الأطراف.




وشدد رئيس الغرفة على الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية، قائلا: "تم إرسالها لكل المطاعم للالتزام التام حتى تصل نسب التشغيل إلى 50% لتصعد إلى 100% قريبا"، وأضاف: "نسعى لعودة الحياة بشكل كامل".


وحول كفاية نسب التشغيل المقدرة بـ 25%، أفاد بأنها لا تحقق مكسبا، ولكنها قد تساهم فى دفع إيجارات المطاعم ومرتبات العاملين، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الملقاة على عاتق المنشآت السياحية.
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