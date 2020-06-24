436 مليون جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء بالجيزة

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء.





وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

ففي نطاق قطاعات شبكات الجيزة والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (4,3) مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد بتكلفة إجمالية (436) مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 85 محول.

- تركيب 267 صندوق جهد منخفض

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 105 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 81 كم.

- مد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 26 كم.

- تركيب 101 أعمدة جهد متوسط

- مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 31 كم.

- تركيب243 أعمدة جهد منخفض .

- تدوير 60محول قدرات مختلفة

- إحلال وتجديد 118 صندوق جهد منخفض .

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 78 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 22 كم.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 46 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 68 عامود.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 208 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 1020 عامود.

وفيما يتعلق بخطة احلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية فقد تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية ابريل 2020.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة فقد تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة .

وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم ارسالها مباشرة الى مراكز تجميع قراءات العدادات وقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة .

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين فقط بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد تم تحصيل (317 ألف) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 285 مليون جنيه بقطاعات شبكات الجيزة.

كما بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية بقطاعات شبكات الجيزة حوالى (418 ألف)عملية سداد بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 103 مليون جنيه.