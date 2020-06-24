محافظ دمياط تقود حملة لإزالة المخالفات

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عددا من المشروعات بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ لإتمام جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أجرت جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد..





وفى هذا السياق تابعت المحافظ عمليات الرصف بالأسفلت بشارع مدرسة تامياتس الخاصة للغات وبعض الشوارع المتفرعة من ميدان سرور بمدينة دمياط، إذ وجهت إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتأكيد على منفذى تلك الأعمال بترميم جانبى الطريق و الأرصفة وتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار و محابس المياه .





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مؤكدة على تلافى جميع الملاحظات ومراعاتها خلال تنفيذ تلك العملية بالشوارع الأخرى وفقًا للمعايير الفنية و الهندسية وإزالة أية مخالفات او إشغالات، فيما وقد التقت محافظ دمياط بعدد من الأهالى الذين أعربوا عن خالص شكرهم على تطوير تلك المنطقة..





وتابعت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة عمليات الرصف بشارع ١٨ كحيل بكفر البطيخ ، إذ أعربت المحافظ عن استيائها لما تم ملاحظته من وجود أشكال متعددة من المخالفات و تنفيذ أرصفة جانبية بعد ترك تعديات المحال.





وعلى صعيد آخر، قادت المحافظ حملة مكبرة لإزالة تلك المخالفات مشددة على التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات وتحويلها إلى النيابة العسكرية، كما أكدت على المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل بإزالة كافة البلدورات وإعادة تخطيط الطريق وتوسعته و دراسة إمكانية ازدواجه، وأكدت محافظ دمياط أيضًا على الالتزام بتلك التعليمات والا سيتم محاسبة المقصرين.