شفاء ٣٩ حالة من فيروس كورونا في شمال سيناء

شفاء ٣٩ حالة من فيروس كورونا في سيناء
ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء ' الي ٣٩ حالة من الحالات الإيجابية ' منها " ٧ اصابة بالفيروس و٣٢ ممن ظهرت عليهم الاعراض".
وبلغت الحالات السلبية ٤٢ حالة ' بينما هناك ٥ حالات تحت البحث و٥٠ حالة عزل منزلي بدون عينات شفي منها ٣٢ حاله' و ١٨حالة تحت العزل.
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ' ان الحالات الإيجابية بلغت ٣٢ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء '
منها : ٦ حالات بمستشفي العريش العام ' و٥ حالات بمستشفي بئر العبد المركزي وعزل منزلي ل ١١ حالة ' و٤ حالات وفاة وشفاء ٧ حالات.
وقامت إدارة العلاج الحر بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في حالة التقصير في تنفيذها .
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالإغلاق التام للمنشأة المخالفة، إلى جانب البحث والتحري عن قيام المعامل الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا بالَمخالفة للتعليمات من عدمه،. والتأكد كذلك من تنفيذ التعليمات الوقائية بمنع دخول العاملين أو المرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بدون ارتداء الكمامة.
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ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء ' الي ٣٩ حالة من الحالات الإيجابية ' منها " ٧ اصابة بالفيروس و٣٢ ممن ظهرت عليهم الاعراض".
وبلغت الحالات السلبية ٤٢ حالة ' بينما هناك ٥ حالات تحت البحث و٥٠ حالة عزل منزلي بدون عينات شفي منها ٣٢ حاله' و ١٨حالة تحت العزل.
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ' ان الحالات الإيجابية بلغت ٣٢ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء '
منها : ٦ حالات بمستشفي العريش العام ' و٥ حالات بمستشفي بئر العبد المركزي وعزل منزلي ل ١١ حالة ' و٤ حالات وفاة وشفاء ٧ حالات.
وقامت إدارة العلاج الحر بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في حالة التقصير في تنفيذها .
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالإغلاق التام للمنشأة المخالفة، إلى جانب البحث والتحري عن قيام المعامل الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا بالَمخالفة للتعليمات من عدمه،. والتأكد كذلك من تنفيذ التعليمات الوقائية بمنع دخول العاملين أو المرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بدون ارتداء الكمامة.
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