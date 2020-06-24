ضوابط جديدة.. الأوقاف تنشر رسما توضيحيا لشكل الوقوف داخل المساجد بعد فتحها

حددت وزارة الأوقاف طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد، وشددت على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذها بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت القادم 27 / 6 / 2020م أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح.





كما وضعت وزارة الأوقاف ضوابط جديدة إضافية عن المعلنة أمس وجاءت كالتالي:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد .

8. عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد .

9. عند اكتمال العدد وفق العلامات المحددة بالمسجد يتم غلق الأبواب .

10. عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط ، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط ، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت .

11. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

12. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

13. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

مع الالتزام بما يأتي :

أ.ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) .

جـ . وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها .

د. عدم المصافحة أو المعانقة .

هـ. متابعة التطهير والتعقيم المستمر .

و. يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات .

ملاحظات :

1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص ، وبنفس الضوابط السابقة ، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا .

3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف ، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات ، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

يتم موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25 / 6 / 2020م ، وتحت مسئولية مدير المديرية ، مع التأكيد على جميع القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة .

ويتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 / 6 / 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح .

وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات .