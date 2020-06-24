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برلمان

بمشاركة 6 أحزاب.. تنسيقية الشباب تدعم مديرية الصحة بأسيوط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:36 م
بمشاركة 6 أحزاب..تنسيقية
بمشاركة 6 أحزاب..تنسيقية الشباب تدعم مديرية الصحة بأسيوط
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أحمد أيمن
التقي ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة الأحزاب الأتية: المصريين الأحرار، الحرية المصري، إرادة جيل، حقوق الإنسان والمواطنة، الحركة الوطنية المصرية وحزب الغد، مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، بحضور كل من الدكتور أسامة حجازي عبد الموجود، والدكتورة نهي عبد الله عبد النبي. 

يأتي ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات. 

وسلم ممثلو التنسيقية مجموعه من المستلزمات الطبية، والتي إشتملت على:

1-  كلور  675 لتر
2-  كمامات 2350
3-  جوانتي 2300
4-  كحول 55 لتر بالاضافه 500 زجاجة .
5-  صابون   100 لتر
6-  مطهر ديتول  100 لتر
7-  مناديل طبية  180 علبة
8-  واقي الرأس  500
9-  أكياس قمامة  100
10- اجهزة بامب  5
11- أجهزة ضغط 3

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالي المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجتها الازمة، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.
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