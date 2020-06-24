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أخبار العالم

الرئيس التونسي مهددًا: سنخوض أي حرب ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:44 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده ليست داعية للحرب، ولكن ستخوضها إذا فُرضت عليها.  

وقال "سعيد" في الاحتفال بالذكرى الـ 64 للجيش الوطني: "سنخوض أي حرب ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج". 

وأشاد بمساهمة جيش الطيران في إجلاء التونسيين العالقين بمختلف مناطق العالم، حيث قطع 54 ألف كلم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الثلاثاء، رفضه التدخل التركي في ليبيا، معتبرًا إياه عاملًا مانعًا من الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف الليبية، مخالفًا به توجهات حركة النهضة الممثلة للإخوان، وفق ما ذكرت صحف تونس.

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