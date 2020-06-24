لعلاج البشرة.. وصفة طبيعية للتغلب على الجفاف والخطوط الدقيقة

الجفاف والخطوط الدقيقة من أكثر المشكلات التى تدمر جمال البشرة فى فصل الصيف خاصة عند النساء فى سن الثلاثين فأكثر بل فى بعض الأحيان تظهر المشكلات فى سن العشرين.





وللتغلب على مشاكل الجفاف والخطوط الدقيقة التى تظهر فى الصيف نقدم لكم وصفة مسحوق الأرز واللبن، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندى.

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ب3 مكونات من مطبخك.. أسرع قناع لتفتيح البشرة مكونات ماسك الجفاف:

1/4 كوب مسحوق أرز

3 ملاعق كبيرة لبن

طريقة عمل الماسك والاستخدام :

- اخلطي مسحوق الارز والببن جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة.

- ضعى المعجون على الوجه ثم اتركيه من 15لـ20 دقيقة .

- بعد ان يجف الماسك تماما قومى بغسله جيدا وابتعدى عن استخدام الماء الساخن.



