احتفال خاص.. تكريم مكرم محمد أحمد فى أول اجتماعات الاعلى للإعلام بتشكيله الجديد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد، بالاحتفال بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، واعترافًا بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعًا قويًا عن قضاياها وتحدياتها.





وقال جبر إنه قام بزيارة لمكرم في منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مساندًا بالمشورة والرأي والخبرة.







