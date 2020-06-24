قيمتها 2 مليون جنيه.. مدير إيفا فارم: تبرعنا بـ 1100 جرعة من ريمديسفير لعلاج 100 مصاب بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما ، إن إنتاج دواء ريمديسفير بدأ منذ عدة ايام مؤكداعلى انهم اليوم حصلوا من هيئة الدواء المصرية علي تصريح ايجازه لاستخدام هذا الدواء مع الحالات الحرجة .









وأضاف أمجد طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن ، : أسنقوم بإنتاج 16 ألف جرعة من هذا الدواء يوميا بما يعادل نصف مليون حقنة شهريا وهذا الدواء يستخدم تحت اشراف الطبيب في العناية المركزة .





وأوضح أمجد طلعت ، أن دواء ريمديسفير يساعد علي خروج المريض مبكرا من غرفة العناية المركزة وأكد علي وجود كمية من الدواء الآن تكفي الي الاف من الحالات والمريض يأخذ من 6 حقن الي 11 حقنة .





وتابع : أن علاج الحالات بهذا الدواء ياخذ من 5 ايام الى 10 ايام حسب كل حالة .





واستكمل : أن شركة ايفا فارما قامت بالتبرعاليوم11 1ب 100 جرعة من دواء ريمديسفير وقيمتها اكثر من 2مليون جنيه وتكفي الي علاج 100 مصاب من فيروس كورونا .









واشار الي ان هذه الجرعة سيتم توزيعها علي مستشفيات العزل تحت اشراف اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا .