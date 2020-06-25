كارتيرون: استئناف الدوري المصري سيؤثر على الكرة المصرية

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إنه من الصعب خوض نصف موسم إضافي مع بداية موسم جديد .
وقال باتريس كارتيرون في تصريحات لفضائية" الزمالك": "استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا .
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وأكد باتريس كارتيرون أن المنتخب المصري سيتأثر كثيرا من حالة تلاحم الموسمين وضغط المباريات ، مشيرا إلى اعتراض كافة المدربين على استئناف الدوري خلال اجتماع " أمس "، باتحاد الكرة المصري .
وتابع:"مصر البلد الوحيدة في العالم التي تصر على عودة الدوري وحديث محمد فضل يدل على دخول قرار عودة الدوري في حيز التنفيذ".
وأتم:" هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري في ظل الظروف الحالية".
وأوضح باتريس كارتيرون انه يؤيد قرار خوض موسم جديد خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللاعبين من ضغط المباراة لتجنب الأزمات".