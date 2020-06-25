AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون: استئناف الدوري المصري سيؤثر على الكرة المصرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:51 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
حسام الحارتي
قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إنه من الصعب خوض نصف موسم إضافي مع بداية موسم جديد .

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات لفضائية" الزمالك": "استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا .

اقرأ أيضا:

وأكد باتريس كارتيرون أن المنتخب المصري سيتأثر كثيرا من حالة تلاحم الموسمين وضغط المباريات ، مشيرا إلى اعتراض كافة المدربين على استئناف الدوري خلال اجتماع " أمس "، باتحاد الكرة المصري .

وتابع:"مصر البلد الوحيدة في العالم التي تصر على عودة الدوري وحديث محمد فضل يدل على دخول قرار عودة الدوري في حيز التنفيذ".

وأتم:" هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري في ظل الظروف الحالية".

وأوضح باتريس كارتيرون انه يؤيد قرار خوض موسم جديد خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللاعبين من ضغط المباراة لتجنب الأزمات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

بشرى سارة لجمهور الزمالك.. فرجاني ساسي وأوناجم مستمرون مع الفريق..فيديو

أمير مرتضى منصور: عقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغا فيها .. فيديو

مرتضى منصور يكشف المسئول عن استكمال الزمالك الدوري من عدمه

صدى البلد يكشف موقف كارتيرون من استئناف الدوري

أخبار الزمالك| النادي يقرر عدم استكمال الدوري ويرفض منح الأهلي اللقب

ترشيحاتنا

الصين تنجح في التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا.. فيديو

أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري والجبلاية تنتظر الخطاب الرسمي.. ومحمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس برباعية

بكمامة سوداء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

أسامة عرابي: تاريخ عاشور مع الأهلي يشفع له.. وهناك من أساء أكثر وعاد لتولي مناصب

النيابة العامة تأمر بحبس زوج وعامل لديه لاتهامهما بقتل زوجته فى طلخا

علماء أكسفورد : لقاح كورونا سيكون بخاخ أقوي من الحقن

AdvertisementS

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

محمد صلاح راجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري

عكس بيان الزمالك.. كارتيرون: عودة الدوري أمر محسوم.. فيديو

الجوكر.. أحمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري والجبلاية تنتظر الخطاب الرسمي.. ومحمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس برباعية

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

الجهاز الطبي للزمالك: موقفنا واحد سواء استئناف المباريات أو بدء موسم جديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

شاطئ القرم .. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان