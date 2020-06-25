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اقتصاد

BIMCO العالمية تشيد بأداء قناة السويس خلال أزمة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أشادت منظمة "BIMCO" المجلس البحري البلطيقي والدولي، والتي تعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم، بأداء هيئة قناة السويس وقدرتها على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "COVID_19" منذ مطلع العام الجاري، بما في ذلك السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة.


وينشر موقع "صدى البلد" رابط التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية من على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت
‏https://buff.ly/2Z4Arm7


ووفقًا لتقرير أعده Peter Sand كبير محللي النقل البحري بالمنظمة العالمية، تحت عنوان "ارتفاع حركة الملاحة بالقناة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"، فإن إحصائيات الملاحة في القناة شهدت زيادة قدرها 8% في أعداد السفن العابرة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


ورصدت المنظمة ارتفاعا في معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة تقترب من 42%، حيث سجلت إحصائيات الملاحة في الفترة من يناير إلى مايو 2020 عبور 2129 سفينة صب بزيادة قدرها 607 سفن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من الأحوال المضطربة للسوق العالمية لتجارة الصب الجاف.


وأرجع Peter Sand هذا الارتفاع إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة الخاصة بسفن الصب، فضلًا عن إجراءات المنظمة البحرية الدولية بتقليل نسبة الكبريت في الوقود مما شجع على الرحلات القصيرة لتوفير الوقود المستخدم.




كما استعرض التقرير ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول عبر القناة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما شكل عبور ناقلات البترول ما يقرب من 29% من إجمالي حركة عبور السفن في القناة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، وذلك في ظل زيادة الطلب وتشريعات المنظمة البحرية الدولية IMO بخصوص نسبة الكبريت. 
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