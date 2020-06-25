AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للنشر 9 ونص.. إيطاليا توافق على ضمان قرض بأكثر من 7 مليارات دولار لمجموعة فيات

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قالت الخزانة الإيطالية إن إيطاليا وافقت على قرار يمنح ضمانات حكومية لقرض حجمه 6.3 مليار يورو، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار، للوحدة الإيطالية لمجموعة فيات كرايسلر، مما يمهد لأكبر قرض طارئ يحصل عليه صانع سيارات أوروبي.
 
ويأتي الإعلان الرسمي عقب اعتماد محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية للقرار في ختام عملية موافقة طويلة على القرض الذي يثير انتقادات داخل إيطاليا.
 

وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري في بيان إن روما تستهدف من تقديم الدعم الحكومي "المحافظة على سلاسل إمداد صناعة السيارات الإيطالية وتقويتها".
 
وكانت الوحدة الإيطالية لفيات كرايسلر طلبت الاستفادة من برامج التمويل الطارئ التي أتاحتها روما في خضم جائحة كوفيد-19 لكي تحصل على تسهيل بضمان حكومي لأجل ثلاث سنوات بهدف تجاوز الأزمة التي أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا.

 وسيساعد ذلك أيضا قطاع السيارات الإيطالي عموما، والذي تعمل فيه نحو عشرة آلاف شركة.
 
وقال بيترو جورليير، مدير عمليات فيات كرايسلر لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "الأموال التي سيتيحها هذا التسهيل سَتُوجه بالكامل لنشاطنا الإيطالي... إذ نواصل عملية تحول شامل صوب مستقبل جديد يعتمد على الكهرباء والمحركات الهجين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشطة إيطالية تتسبب في أزمة.. وتكشف علاقة المخابرات التركية بمنظمة إرهابية

ترشيحاتنا

وفري فلوسك.. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

أخطاء شائعة يرتكبها السائقون تدمر السيارة

بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

أخبار الفن.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض.. وفنانة تفكر فى الانتحار.. شمس تعانى من انفصام فى الشخصية

هلعب مع مكة.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. ويؤكد: اللقب حان

AdvertisementS

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا