للنشر 9 ونص.. إيطاليا توافق على ضمان قرض بأكثر من 7 مليارات دولار لمجموعة فيات









وسيساعد ذلك أيضا قطاع السيارات الإيطالي عموما، والذي تعمل فيه نحو عشرة آلاف شركة.



وقال بيترو جورليير، مدير عمليات فيات كرايسلر لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "الأموال التي سيتيحها هذا التسهيل سَتُوجه بالكامل لنشاطنا الإيطالي... إذ نواصل عملية تحول شامل صوب مستقبل جديد يعتمد على الكهرباء والمحركات الهجين".

وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري في بيان إن روما تستهدف من تقديم الدعم الحكومي "المحافظة على سلاسل إمداد صناعة السيارات الإيطالية وتقويتها".وكانت الوحدة الإيطالية لفيات كرايسلر طلبت الاستفادة من برامج التمويل الطارئ التي أتاحتها روما في خضم جائحة كوفيد-19 لكي تحصل على تسهيل بضمان حكومي لأجل ثلاث سنوات بهدف تجاوز الأزمة التي أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا.