الصحة العالمية: إصابات كورونا تصل 10 ملايين الأسبوع المقبل

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد سوف تصل 10 ملايين إصابة بحلول الأسبوع المقبل.





وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".





وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر واستغرق الأمر حتى منتصف مايو لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.



