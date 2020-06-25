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تعليم

شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:18 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تستعد لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب لـ أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يبدأ رسميا زمن الاجابة عليه من 10 صباحا ويستمر حتى 1 ظهرا .


وخلال هذا التقرير ينشر "صدى البلد" رحلة بالصور، ترصد الأجواء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي بمحافظة الجيزة، قبل وصول الطلاب وبدء الامتحان.

وتشير هذه الصور إلى إلتزام لجان محافظة الجيزة بكافة التعليمات الخاصة بتنظيف وتعقيم فصول لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والالتزام بالتباعد بين مقاعد جلوس الطلاب مع وضع أرقام الجلوس على المقاعد، إلى جانب الالتزام بالتهوية الجيدة في الفصول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي طلاب  الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب
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