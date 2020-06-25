شاهد.. صور من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة قبل وصول الطلاب

تستعد لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب لـ أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يبدأ رسميا زمن الاجابة عليه من 10 صباحا ويستمر حتى 1 ظهرا .
وخلال هذا التقرير ينشر "صدى البلد" رحلة بالصور، ترصد الأجواء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي بمحافظة الجيزة، قبل وصول الطلاب وبدء الامتحان.
وتشير هذه الصور إلى إلتزام لجان محافظة الجيزة بكافة التعليمات الخاصة بتنظيف وتعقيم فصول لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والالتزام بالتباعد بين مقاعد جلوس الطلاب مع وضع أرقام الجلوس على المقاعد، إلى جانب الالتزام بالتهوية الجيدة في الفصول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.