في يومها الثاني.. طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدى طلبة وطالبات الثانوية العامة ، بمحافظة البحر الأحم ر، موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية ، امتحان اليوم الثانى فى مادة اللغة الانجليزية .









وأكد اللواء عمرو حنفي ،محافظ البحر الأحمر، على ضرورة استمرار التعقيم بالمدارس والفصول ،ودورات المياه وتجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول ،وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدرسة، والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان ، طوال فترة امتحانات الثانوية العامة





، مشددًا، على توفير المناخ المناسب لمقدري الدرجات، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة.













وصرح اللؤاء عمرو حنفى ، أن طلاب الثانوية العامة سيتم توزيعهم بواقع 14 طالبا بكل لجنة، مع الحفاظ على المسافات بينهم بما لا يقل عن ( متر ونصف ) بالإضافة إلى عدد 2 فصل يتم استخدامهم كحجرة عزل طبى.













أشار المحافظ ، أنه تم توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات، وتمثلت في توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري، وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة ، بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي ،وواقي الوجه الشفاف والقفازات، بالإضافة إلى كرتونه تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.





من جانبها نسقت محافظة البحر الأحمر مع ،مديرية أمن المحافظة، لعمل خطة تأمين مقار مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير وإمدادها بالبيانات المطلوبة ، وذلك بمقار مراكز توزيع الأسئلة مع العمل على خطة شاملة لتأمين أعمال الامتحانات وخط سيرها إلى اللجان.















