AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في يومها الثاني.. طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:33 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
إبراهيم جادالله
يؤدى طلبة وطالبات الثانوية العامة ، بمحافظة البحر الأحمر، موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية ، امتحان اليوم الثانى فى مادة اللغة الانجليزية .


وأكد اللواء عمرو حنفي ،محافظ البحر الأحمر، على ضرورة استمرار التعقيم بالمدارس والفصول ،ودورات المياه وتجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول ،وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدرسة، والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان ، طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

، مشددًا، على توفير المناخ المناسب لمقدري الدرجات، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة.



وصرح اللؤاء عمرو حنفى ، أن طلاب الثانوية العامة سيتم توزيعهم بواقع 14 طالبا بكل لجنة، مع الحفاظ على المسافات بينهم بما لا يقل عن ( متر ونصف ) بالإضافة إلى عدد 2 فصل يتم استخدامهم كحجرة عزل طبى.



أشار المحافظ ، أنه تم توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات، وتمثلت في توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري، وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة ، بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي ،وواقي الوجه الشفاف والقفازات، بالإضافة إلى كرتونه تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

من جانبها نسقت محافظة البحر الأحمر مع ،مديرية أمن المحافظة،  لعمل خطة تأمين مقار مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير وإمدادها بالبيانات المطلوبة ، وذلك بمقار مراكز توزيع الأسئلة مع العمل على خطة شاملة لتأمين أعمال الامتحانات وخط سيرها إلى اللجان.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتأكد من الإجراءات الوقائية .. محافظ أسيوط يتفقد مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والكنترول

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

رئيس القصير يناقش استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة

للوقوف على جاهزيتها .. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

البحر الأحمر استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ..شاهد

استعدادا لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

BLU G900.. هاتف ذكي قوي بـ 1650 جنيها فقط ..صور

شاومينج ينشر إجابات امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 بعد توزيعه في اللجان

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

بعد تصديق الرئيس.. 5% زيادة في أسعار الهواتف بسبب رسم التنمية.. تفاصيل

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢٦-٦-٢٠٢٠

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020