تدريبات خفيفة بالكرة للمجموعة الأولى في مران الأهلي

خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خفيفة بالكرة، صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.





يذكر أن المجموعة الثانية تبدأ مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم.





وحرص مدير الكرة سيد عبدالحفيظ على متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.





وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.



