صحة النواب تطالب بمواجهة مافيا المتاجرين فى أدوية فيروس كورونا

‏ طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى من الحكومة احكام الرقابة على الادوية ومنع تسريبها من الشركات الا بالطرق القانونية بعد النقص الشديد فى الادوية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا .





وقال " حساسين " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انه انتشر عبر وسائل السوشيال ميديا بيع كميات كبيرة من هذه الادوية وهناك من يقومون بتخزين هذه الادوية لبيعها فى السوق السوداء.





وأكد انه اتضح ان هناك مافيا تتاجر فى الدواء الخاص بمواجهة فيروس كورونا وطالب الدكتور سعيد حساسين من الاجهزة الرقابية احكام الرقابة على سوق الدواء المصرى وتطبيق كل القانون بكل حسم وقوة ضد المتاجرين بأدوية مواجهة كورونا مؤكدا ان الامر يتطلب الاسراع فى اتخاذ جميع الاحتياطيات والاجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لاتتكرر.