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تكنولوجيا

بسعر خيالي.. سامسونج تطلق أقوى شاشة منحنية للألعاب.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:01 م
أقوى شاشة منحنية
أقوى شاشة منحنية للألعاب على مستوي العالم من سامسونج
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شيماء عبد المنعم
طرحت شركة سامسونج Samsung، شاشة Odyssey G9 للبيع على المستوي العالمي، والتي تعد أقوى شاشة ألعاب منحنية في العالم، ويأتي ذلك بعد الإعلان عنها من خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020. 

ووفق لما ذكره موقع "sammobile"، بعد الإعلان عن سلسلة شاشات Odyssey، بدأت سامسونج فيتلقي طلبات الحجز المسبق لإصداريها Odyssey G7 و Odyssey G9، بعد أن أدرجت نموذج G7 على موقعها على الإنترنت في كوريا الجنوبية، وتبلغ تكلفة شاشة Odyssey G9، في كوريا  حوالي 1600 دولار أمريكي. 


وتأتي شاشة الألعاب المنحنية Odyssey G9، بشاشة قياس 49 بوصة، من نوع QLED، بدقة 5120×1440 بكسل، وهي تدعم تقنية HDR 1000، وتمتاز بمستوى سطوع عالٍ بواقع 1000 شمعة، كما تمتاز بدعم تقنيتي الألعاب G-SYNC، و FreeSync Premium Pro.

وتمتاز شاشة الألعاب Odyssey G9، بمعدل تحديث عالٍ بواقع 240 هرتز، حيث يسمح معدل التحديث العالي هذا بتشغيل الألعاب الفائقة السرعة بسلاسة،  إذ لا يتجاوز زمن استجابة الشاشة 1 ميللي ثانية، وفائقة العرض بنسبة أبعاد 32:9، والتى تمتاز بتغطية نظام الألوان الأساسية sRGB بنسبة 125%، ويبلغ مستوى انحنائها 1000R.

وتحتوي شاشة لألعاب Odyssey G9، منفذي Display Port 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ لسماعات الأذن، وستتوفر شاشة سامسونج المنحية باللون الأبيض في جميع أنحاء العالم بدءأ من أخر شهر يونيو الجاري.

الجدير بالذكر ن سامسونج  أطلقت شاشة Odyssey G7، بداية الشهر الحاري، على المستوي العالمي، والتى تمتاز بأنها أول شاشة مكتبية مخصصة للألعاب مع مستوى انحناء قدره 1000R،كما تمتاز الشاشة بوقت الاستجابة الذي لا يتجاوز 1 ميللي ثانية، ومعدل التحديث الذي يبلغ 240 هرتز، وذلك إلى جانب جودة الصورة.
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