أستاذ تمويل: أزمة انتشار الفيروس أثرت بالسلب على قطاعات كبيرة أبرزها السياحة وحركة الطيران

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل، إنه منذ بداية أزمة كورونا والحكومة تسعى للتوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج فى نفس الوقت.









وأضاف هشام إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2": "إننا نتابع تطورات المشهد فى الأرقام الداخلية ودور الدولة فى المحافظة على صحة المواطن مع عدم حدوث ضرر اقتصادى".









وأكد أستاذ التمويل أن الدولة تحاول ألا تجعل أى مواطن يفقد فرصة عمله أو انخفاض مستوى معيشته، والقدرة على التغلب على فيروس كورونا المستجد.









وأوضح أن نقل أى مستلزمات وأدوات طبية يحتاج إلى اقتصاد قوى فى الدولة، إلى جانب أن النظافة تستنزف من دخل المواطن والدولة.







