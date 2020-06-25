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أخبار العالم

عقب فتح الاقتصاد.. الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات فيروس كورونا في أوروبا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن مخاوفها من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في أوروبا، وذلك عقب إجراءات التخفيف. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد سوف تصل 10 ملايين إصابة بحلول الأسبوع المقبل. 

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر واستغرق الأمر حتى منتصف مايو لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة أو 25 بالمئة من إجمالي كل الإصابات المسجلة.
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