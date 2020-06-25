AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بمستشفى بني سويف الجامعي.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:55 م
مستشفى بني سويف الجامعي
مستشفى بني سويف الجامعي
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن الدكتو عاطف مرسي، عميد كلية الطب جامعة بني سويف افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا وذلك بقوه أربعة أجهزه أتنين منهم يعملون داخل الرعايات المركزة وجهازين آخرين لمرضى الغسيل الكلوي المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعي لجلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية المعتادة وذلك تجنبًا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض، وكذلك للمرضى أنفسهم، وتقدم بالشكر لفاعلي الخير الذين ساهموا معنا في إنشاء هذه الوحدة الجديدة.

وقال الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، إن هذه الوحدة قد أنشئت خصيصا لمرضى كورونا في الدور الخامس بالمستشفى بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي بالمستشفى، والتي تضم ٣٦ ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع. 

جدير بالذكر أن وحدات العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي تضم 83 سريرًا، وجرى دعمها جميعًا بشبكة غازات وتوصيل أجهزة مونيتورز، وتوفير عدد كبير من أجهزه التنفس الصناعي لتتحول كل هذه الأسرة إلى أسرة رعاية مركزه...يأتي كل هذا بعد الدعم المباشر والكبير من قبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.
بمستشفى بني سويف الجامعي.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا
بمستشفى بني سويف الجامعي.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا
بمستشفى بني سويف الجامعي.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يعلن افتتاح وحدة الغسيل الكلوى الاستراتيجية بمعهد الكلى بالمطرية

لتخفيف معاناة المرضى.. لجنة لنقل وحدة الغسيل الكلوي لحميات كفر الزيات

تعرف على بانوراما جامعة بني سويف في يوم افتتاح وحدة عزل وتجهيز المدن الجامعية

جامعة سوهاج و "CIB" يوقعان بروتوكولا لتطوير الغسيل الكلوي للأطفال

لأول مرة بعزل النجيلة..نجاح إجراء غسيل كلوى لمريض كورونا ..صور

ترشيحاتنا

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

صحيفة إسرائيلية تكشف مؤامرة تركيا وإيران وقطر ضد 3 دول عربية

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء بشأن نزع الملكية للمنفعة للعامة

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة غريبة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

بنسبة 30 % .. فيروس كورونا يسبب مشاكل بالرئة حتى بعد التعافي