بمستشفى بني سويف الجامعي.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا

أعلن الدكتو عاطف مرسي، عميد كلية الطب جامعة بني سويف افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا وذلك بقوه أربعة أجهزه أتنين منهم يعملون داخل الرعايات المركزة وجهازين آخرين لمرضى الغسيل الكلوي المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعي لجلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية المعتادة وذلك تجنبًا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض، وكذلك للمرضى أنفسهم، وتقدم بالشكر لفاعلي الخير الذين ساهموا معنا في إنشاء هذه الوحدة الجديدة.





وقال الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، إن هذه الوحدة قد أنشئت خصيصا لمرضى كورونا في الدور الخامس بالمستشفى بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي بالمستشفى، والتي تضم ٣٦ ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع.



