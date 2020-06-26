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برلمان

تعميق النظام الديمقراطى.. 8 اختصاصات لمجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:11 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
جاء مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسات السابقة، لكى يحدد اختصاصات أساسية للمجلس تضمنتها أحكام الدستور.

وفيما يلى نستعرض أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ:

1 - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية.

2 - دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.\

3 - تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

4 - يؤخذ رأى مجلس الشيوخ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

5 - يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

6 - يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

7- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

8 - يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

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