30 مليون دولار منح..توقيع اتفاقيات بين 4 جامعات وشلمبرجير لتأهيل طلاب الهندسة والعلوم

وقعت جامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة اتفاقيات ثنائية عبر الفيديو كونفرانس وذلك للتعاون في تقديم برامج و خدمات لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف امكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال تحت رعاية وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس طارق الملا





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وقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايهاب عبدالرحمن الرئيس الاكاديمي للجامعة الامريكية و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية و الدكتور احمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.





و تعد جامعة عين شمس ذات ريادة في هذا المجال من خلال مركز التوظيف الخاص بها، و اوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن تقديره لدور وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شلمبرجير في تقديم المنح والبرامج التدريبية لطلاب الجامعات في تخصصات هندسة البترول والعلوم حيث تسهم هذه البرامج في تشكيل وصقل مواهب المستقبل القادر على المنافسة في سوق العمل، وان اتاحة فرص التدريب العملى مهم في تشكيل التزام الطلاب بقواعد العمل وثقافته واكتسابهم لمهاراته وتكوين جيل قادر على تحمل المسئوليات واعداد الطلاب بشكل جيد يشمل الجانب العلمى المتطور والحديث والجانب التطبيقى لصناعة البترول كأحد اهم الصناعات التي تكتسب أهمية كبرى عالميًا .





كما اكد علي الدور الكبير الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم الشباب و الطلاب من خلال العديد من المؤسسات داخل الجامعة و منها مركز التوظيف الذي عمل في الفترة الاخيرة علي إنجاز تلك الإتفاقية للجامعة و التي تعد ضمن رؤية شاملة لرعاية الطلاب و الخريجين من خلال توفير المناخ المناسب للنجاح و الإبداع و أن جامعة عين شمس تركز في الفترة الحالية علي إنشاء مجموعة من المشروعات الهامة لدعم مسيرة الطلاب كمركز الإبداع و واحة التكنولوجيا و الابتكار بمدينة العبور و البرامج الدولية في التعليم للطلاب و غيرها





وقال المهندس طارق الملا في كلمته ان الوزارة تحرص انطلاقا من هذا التوجه على تكثيف التعاون مع الجامعات المصرية والشركات العالمية من أجل الإعداد الجيد للشباب لسوق العمل ، مؤكدا اهمية الاتفاقيات الموقعة اليوم بين شركة شلمبرجير احد اهم شركاء وزارة البترول والثروة المعدنية مع عدد من الجامعات المصرية لزيادة عدد المبادرات المقدمة في هذا المجال اسهامًا في تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والعملية وربط الجوانب العلمية بالتطبيقية ومعرفة احتياجات سوق العمل في مجال صناعة البترول واكساب الطلاب العديد من المهارات من خلال معايشة الواقع التطبيقي والتعرف ميدانيا علي الأنشطة العملية في مجال الصناعة البترولية





لفت الوزير الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها تدعم المسار التعليمى والتدريبى للطلاب المتميزين وتأتى استمرارا لمسيرة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتؤكد استمرار شلمبرجير في دعم وتعزيز هذه النجاحات بتقديم مبادرات جديدة ومتنوعة فى هذا المجال تضاف الى ماقدمته من قبل في مجال تدريب وتأهيل العنصر البشري





و قد حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور أيمن فريد حمزة مدير مركز التوظيف بالجامعة و رانا عماد المدير التنفيذي لمركز التوظيف و اكد الدكتور أيمن فريد علي اهمية وجود خطة شاملة لمسار دعم التوظيف لأبناء الجامعة و التي يعمل عليها مركز التوظيف حاليا حيث يتبني الدكتور محمود المتيني رؤية لربط الكيانات المختلفة بالجامعه من خلال رؤية شاملة للمسار المهني لأبناء الجامعة منذ التحاقهم بها و متابعتها حتي و بعد تخرجهم.





من جانبه أعرب كريم بدوى الرئيس التنفيذي لشلمبرجير مصر وشرق المتوسط عن اعتزازه بالشراكة الدائمة مع قطاع البترول في أنشطته ونجاحاته ودعمها لمبادراته المستمرة لدعم مختلف الجامعات المصرية العريقة في تعزيز المسار التعليمي والتدريبى وخاصة للطلاب من خلال ربط الدراسات الأكاديمية بالواقع واحتياجات سوق العمل وإطلاعهم على متطلبات القطاعات المختلفة مشيرًا لمبادراتها فى تدريب الفنيين والبرنامج التطبيقي للكوادر البترولية الشابة ، والبرنامج العملي لإعداد القيادات من خلال البرنامج الناجح لتحديث و تطوير قطاع البترول تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وغيرها من البرامج ذات الصلة ، مشيرًا إلى الإيمان المطلق بأن نجاح العنصر البشري هو حتما نجاح للعمل.





وأوضح بدوى أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين تقضى بقيام شركة شلمبرجير مصر بتقديم برنامج تدريبى داعم لتطوير التجربة التعليمية لدي الطلاب من كليات الهندسة والعلوم ومساعدتهم علي تنمية مهاراتهم في الجانبين العلمي والعملي ، مؤكدا على الثقة الكاملة في النجاحات التي حققها قطاع البترول والإلتزام الكامل بزيادة استثمارت شلمبرجير في مصر خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان شلمبرجير رصدت 30 مليون دولار كمنح في البرمجيات في الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات



