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رياضة

شاهد.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:47 م
ابنتة حازم امام
ابنتة حازم امام
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ميرنا محمود

احتفل  حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بعيد ميلاد ابنتة  على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

و نشر صور لابنتة و كتب معلقا : كل سنة و انتي طيبة حبيبت قلبي 

و نالت الصورة اعجاب متابعيه و جاء ت التعليقات كالاتي :
ربنا يخليكوا لبعض 
حلوة اوي 
ايه الجمال دا 

اقر ايضا :
يذكر ان حازم إمام لعب أول مبارة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي


طالب النادي الأهلي بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.
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Happy birthday my sweet heart ❤️

A post shared by Hazem Emam (@hazem14emam) on

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