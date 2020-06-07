حازم إمام بصحبة محمد زيدان وسيف زاهر.. شاهد

نشر حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر حازم امام برفقة الاعلامي سيف زاهر، محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق".



يذكر ان حازم إمام لعب أول مبارة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي



طالب النادي الأهلي بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



