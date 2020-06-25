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محافظات

محافظ بني سويف يناقش خطة فتح المساجد للصلوات الخمس السبت

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:03 م
بني سويف
بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، آليات تنفيذ قرارات وزارة الأوقاف، بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس فى إطار الضوابط التى حددتها الوزارة بداية من يوم السبت القادم ،وذلك في اطار تكليفات رئاسة الوزراء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا ، وحسب مستجدات هذه الخطة في كل مرحلة . 


من جانبه طالب  محافظ بني سويف بضرورة توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية عند ارتياد دور العبادة ، سواء التي تقرها وزارة الاوقاف بالنسبة للمساجد ، أو التي تقرها القيادة الكنسية بشأن الكنائس ، وذلك للحفاظ على أنفسهم وغيرهم حتى تمر هذه الأزمة، مؤكدا على ثقته في وعي المواطنين  لتخطى هذه الأزمة بالتكاتف ، سائلا المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة وأن يرفع هذا البلاء عن البلاد وأهلها وأن يحفظ مصر  وشعبها وقيادتها من كل شر وسوء ، ومؤكدا أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأوقاف والكنيسة وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتنفيذ خطة الدولة في هذا الشأن ، وأنه سيتابع ذلك بشكل مستمر مع قيادات الأوقاف ، والقيادات الكنسية بالمحافظة .
 

ومن خلال التقرير الذي أعده وكيل الوزارة  بهذا الشأن، أوضح  أنه وطبقا لقرار الدكتور وزير الأوقاف، سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية لأداء الصلوات الخمس فقط "كمرحلة أولى" مع استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر،على أن يتم الالتزام بحزمة من الضوابط والمعايير والتي تشمل :عدم فتح دورات المياه إطلاقًا ، وعدم السماح بدخول الجنائز أو أداء صلاة الجنازة بالمسجد أو عقد القران أو أية مناسبات اجتماعية أخرى . 


كما تتضمن الضوابط أيضًا عدم فتح أية أضرحة أو مقامات نهائيًا وغلق الأبواب المؤدية إليها ، وغلق  مصليات النساء ،وحظر إقامة الدروس والندوات الدينية أو مقارئ أو أية أنشطة أخرى باستثناء الصلوات الخمس فقط ، فضلًا عن ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص من  غير العاملين بالأوقاف و أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف فإنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب ، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة تلك التعليمات والضوابط سيتم إحالة المخالفين إلى لجنة القيم بالقطاع الديني . 


وأضاف وكيل الوزارة  أنه سيتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بـ 10 دقائق فقط،وتكون إقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة ، على أن يتم غلق المسجد عقب أداء الصلاة بما لايتجاوز نصف ساعة على الأكثر في جميع الصلوات، مع الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات ، وفي حالة الضرورة " كعدم وجود مسجد بالمنطقة " يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها ووفق ذات الضوابط المقررة . 


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وفيما يتعلق بالإجراءات والمعايير الواجب الالتزام بها من قبل المصلين ورواد المساجد، فقد تقرر ضرورة ارتداء المصلين الكمامة واصصحابه لسجادة الصلاة الشخصية له ،مع وضع علامات للتباعد بين المصلين والالتزام بها واستمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر. 


كما حددت الضوابط أن يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها  إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة وعامل ، أو مقيم شعائر وعامل ، أو مؤذن وعامل،أو مفتش وعامل ، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن متابعة وتنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة .
 

ونوهت مديرية الأوقاف أنه بالنسبة للمساجد الجديدة "بعد تسليمها للمديرية" يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصل لسجادة الصلاة الخاصة به وبنفس الضوابط ، ولايجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية ، وفي حالة عدم التزام المصلين بتلك الضوابط سيتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه مجددًا إلا  بعد زوال فيروس كورونا . 


وقامت المديرية بموافاة رئيس القطاع الديني ببيان بالمساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط المذكورة وتحت مسؤولية مدير المديرية،على أن يتم الفتح التدريجي بداية من يوم السبت القادم 27 يونيه الجاري بعد التأكد من تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات والاستعدادت الخاصة بالفتح ، مع التأكيد على قيام المديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو  زاوية أو مصلى بعيدا  عن إشراف  المديرية . 
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