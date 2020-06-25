بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:12 م
نشرت كنزى عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت كنزى دياب
، بتوب مكشوف من البطن والأكتاف، تميز باللون الأبيض ومطعم بنقوشات بسيطة ملونة تبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزى دياب
فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه بألوان بسيطة وهادئة.
كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الناعم.