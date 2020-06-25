كنت على قدر المسئولية.. مصطفى بكري يوجه رسالة لرئيس مجلس النواب..فيديو









واضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد "أنت وقفت على المركب في هذه الفترة التاريخية وتحملت الكثير وظلمت كثيرا لكنك وطني وشجاع وعلمت ما تحتاجه الدولة المصرية ".





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وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار ان المركب استطاعت ان تمضي وسط العواصف مؤكدا انها لم تجنح على الرغم من تعرض الدكتور علي عبد العال إلى الظلم.









وأشار بكري أن الدكتور علي عبد العال تحمل المسئولية وقال : كنت على قدر المسئولية ودافعت عن ثوابت الدولة الوطنية وتركت نواب البرلمان لكي يتحدثوا بحرية.





وأضاف، تحمل الدكتور علي عبد العال المسئولية وقاد البرلمان في ظروف صعبة من تاريخ الوطن وترك بصمة تشريعية بإصدار أكبر عدد من القوانين التي شهدها المجلس.