AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو تريكة: ليفربول الأفضل في إنجلترا بلا منازع.. حزين لعدم وجود الجماهير فى تتويج البطل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:46 ص
أبو تريكة وصلاح
أبو تريكة وصلاح
Advertisements
محمد رشاد
وجه محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التهنئة لمحمد صلاح بعد فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

وقال أبو تريكة عبر قناة بي إن سبورتس: "من المحزن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري في حضور الجماهير، ليفربول قدم موسما استثنائيا وكان الأجدر بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأكمل المسيرة التي بدأها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أي طفل صغير عمره 6 سنوات يعرف الآن جيدا ما هو تشكيل ليفربول الأساسي وهذا نجاح كبير للفريق وللمدرب يورجن كلوب ، ليفربول الآن هو الفريق الأفضل في إنجلترا بدون منازع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. يورجن كلوب يعود لقيادة تدريبات ليفربول

مدرب ليفربول: أتمنى الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد

يورجن كلوب: أزمة كورونا لن تمنعنا من الاحتفال بالدوري الإنجليزي وسط الجماهير

أفضل مدرب في العالم.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد يورجن كلوب الـ53

نحن الأبطال.. ليفربول يحتفل بالتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد صلاح بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

احذر هذه الأخطاء .. تدمر محرك سيارتك

اخبار الحوادث.. ننشر أمر إحالة سما المصري للمحاكمة.. حريق هائل بشارع 77 برأس البر

قوات مقربة من الحرس الثوري الإيراني تكشف تفاصيل انفجار طهران

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمات وتعبيرات شائعة نستخدمها في حياتنا اليومية دون علم بأصلها التاريخي

بملابس محتشمة .. زوجة رامي صبري تخطف الأنظار في عيد ميلادها

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة