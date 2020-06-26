أبو تريكة: ليفربول الأفضل في إنجلترا بلا منازع.. حزين لعدم وجود الجماهير فى تتويج البطل

وجه محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التهنئة لمحمد صلاح بعد فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.





وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وقبل 7 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.



وقال أبو تريكة عبر قناة بي إن سبورتس: "من المحزن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري في حضور الجماهير، ليفربول قدم موسما استثنائيا وكان الأجدر بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأكمل المسيرة التي بدأها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ".





وأكمل "أي طفل صغير عمره 6 سنوات يعرف الآن جيدا ما هو تشكيل ليفربول الأساسي وهذا نجاح كبير للفريق وللمدرب يورجن كلوب ، ليفربول الآن هو الفريق الأفضل في إنجلترا بدون منازع".



