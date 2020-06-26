التضامن: سيتم ترحيل من فازوا بأسبقية الحجز للحج هذا العام إلى العام المقبل.. فيديو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى ، إنه سيتم ترحيل من فازوا بأسبقية الحجز للحج هذا العام إلى العام المقبل، لافتة إلى انه كان هناك 31 الف متقدم لبوابةا لحج الاجتماعى.





واضافت وزيرة التضامن فى مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تعليق كافة الحجوزات فور اعلان الشريك السعودى اقتصار الحج على الموجودين داخل المملكة فقط، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة عدد من الحجاج العام القادم عليهم ولكن الحجاج لهذا العام له الأسبقية.





وتابعت انه سيتم وسيحفظ لهم أحقيتهم في العام القادم، وملفاتهم وبياناتهم سيتم الاحتفاظ بها..





وفى سياق آخر قالت أعلنت وزيرة التضامن أنه سيتم الإعلان بعد غد عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الشروط الآن تراجع قانونيًا وتعرض على الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنه سيتم فتح الحضانات أول يوليو القادم.





وأضافت وزيرة التضامن، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، مشيرة إلى أن الشروط لن تكون تعجيزية وفى نفس الوقت ستحافظ على أمان الأطفال.