إيران: أحداث شرق طهران ناجمة عن انفجار خزان غاز صناعي في منشأة عسكرية

أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية الإيرانية، بأن الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة طهران، ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.





وقالت الوكالة إن الانفجار لم يسجل خسائر بشرية ووقع في منطقة خالية من السكان.





من جانب آخر، قالت منظمة الطوارئ في طهران إنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات لإرسال سيارات الاسعاف إلى موقع الانفجار.





وأكد حميد رضا كودرزي، مساعد الشئون الأمنية في طهران، أن انفجار شرق العاصمة قيد التحري.





من جانب آخر، نقلت قناة "العربية" عن مصادرها الخاصة قولها إن الانفجار طال منشأة بارشين النووية الإيرانية التي تقع جنوبي شرق العاصمة طهران.



