منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

يعد الماغنسيوم هو احدي العناصر والفيتامينات التي ينحاجها الجسم ، لاهميتها في تقوية المناعة ونشرت الدكتور سهام سوقيه استشاري التغذية علي صفحتها الشخصية علي الفيسبوك علامات قد تدل على نقص عنصر الماغنسيوم وهي :
♦️تنميل باليدين و الرجلين
♦️زيادة ضربات القلب
♦️قلق و اكتئاب
♦️صداع مستمر
♦️امساك
♦️شد عضلي على فترات
♦️ارق
واذا كنت تحاول للتأكد من ان هناك نقص ام لايجب القيام بتحليل الماغنيسيوم واشارت وسوقية أهم مصادر الماغنسيوم تتمثل في :
الشوكولا الداكنة
الموز
الافوكادو
المكسرات
البذور
البقوليات
الحبوب الكاملة
الاسماك الدهنية