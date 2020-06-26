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مرأة

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الماغنسيوم هو احدي العناصر والفيتامينات التي ينحاجها الجسم ، لاهميتها في تقوية المناعة ونشرت الدكتور سهام سوقيه استشاري التغذية علي صفحتها الشخصية علي الفيسبوك علامات قد تدل على نقص عنصر الماغنسيوم وهي : 

⁦♦️⁩تنميل باليدين و الرجلين 
⁦♦️⁩زيادة ضربات القلب
⁦♦️⁩قلق و اكتئاب
⁦♦️⁩صداع مستمر
⁦♦️⁩امساك
⁦♦️⁩شد عضلي على فترات 
⁦♦️⁩ارق
واذا كنت تحاول للتأكد من ان هناك نقص ام لايجب القيام بتحليل الماغنيسيوم واشارت وسوقية أهم مصادر الماغنسيوم تتمثل في : 
الشوكولا الداكنة 
الموز
الافوكادو 
المكسرات
البذور
البقوليات
الحبوب الكاملة
الاسماك الدهنية
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