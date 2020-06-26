منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

⁦♦️⁩تنميل باليدين و الرجلين

⁦♦️⁩زيادة ضربات القلب

⁦♦️⁩قلق و اكتئاب

⁦♦️⁩صداع مستمر

⁦♦️⁩امساك

⁦♦️⁩شد عضلي على فترات

⁦♦️⁩ارق

⁦

واذا كنت تحاول للتأكد من ان هناك نقص ام لا يجب القيام بتحليل الماغنيسيوم واشارت وسوقية أهم مصادر الماغنسيوم تتمثل في :

الشوكولا الداكنة

الموز

الافوكادو

المكسرات

البذور

البقوليات

الحبوب الكاملة

الاسماك الدهنية