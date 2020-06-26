لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

على طول الحياة السياسية للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، حاول جاهدًا إبقاء أطفاله دائمًا مخفيين بعيدًا عن الأضواء لسبب مجهول.

لكن اليوم قام واحدًا من أقرب المقربين للرئيس الروسي بتسريب صور لم يسبق رؤيتها من قبل لابنتي بوتين من زوجته السابقة لإثارة غضبه واستفزازه.

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ظهرت الصور بعد معركة عنيفة قانونية عنيفة داخل محكمة بباريس بين المحارب السابق الملياردير «سيرجي بوجاتشيف» البالغ من العمر 57 عامًا وبوتين خسر فيها سيرجي 11.6 مليار جنيه استرليني ضد الدولة الروسية.

تظهر في الصور ماريا وكاترينا برفقة أبناء سيرجي خلال سن المراهقة، حيث تم التقاطها بعد وقت قصير من تولي زعيم الكرملين السلطة في أوائل عام 2000.



حاول بوتين إخفاء بناته بعيدًا عن الأضواء طوال فترة حكمه، ومنعهم من الظهور إعلاميًا، وما كان ليتحدث عنهم إلا نادرًا.

حتى وصلت كلتاهما الآن إلى الثلاثينات من العمر، وقد جاءت الصور التي تم التقاطها في داشا بوجاتشيف (المنزل الريفي) بالقرب من موسكو، لتكشف عنهم خلال المراحل المختلفة من عمرهم وحتى يومنا هذا.



ظهرت الفتيات في الصور برفقة أبناء بوجاتشيف المنكرين قبل أن يترك زوجته الروسية لإنجاب ثلاثة أطفال من عشيقته البريطانية الكونتيسة ألكسندرا تولستوي.

وقفت بنات بوتين في الصور مع أصدقائهن وزوجة بوتين السابقة في انتظاره داخل الكرملين عند توليه السلطة،

من بين الصور واحدة بحوار مكتبة بوتين في الكرملين، وأخرى يلعبون البلياردو على طاولة استخدمها الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف مرة واحدة.

كما شوهدوا في حفلة خاصة مع فرقة البوب ​​الروسية ستريليكي المعروفة أيضًا باسم سبايس جيرلز الروسية.

تبلغ اليوم ماريا 35 سنة المتزوجة من رجل أعمال هولندي، وتستخدم لقب فورونتسوفا، كما تعمل في مهنة البحوث الطبية وخبيرة في التقزم، وفقا للتقارير بحسب للدايلي ميل.

