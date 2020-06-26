بقيادة السيسي.. محمد موسى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم

قال الإعلامي محمد موسى إن ثورة ٣٠ يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذت مصر من نفق مظلم، عند ما طلب من الشعب التفويض لمحاربة تلك الجماعة الاَثمة عام ٢٠١٣، وعلى الفور يُلبي الشعب النداء ويخرج في الميادين بالملايين ليفوض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، طالبين بخلع محمد مرسي، من سدة الحكم، هو وجماعته الإرهابية.





تابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، جماعة الإخوان المسلمين لم تكن تنوي سوى الشر والخراب لمصر والمنطقة بالكامل، تنفيذا لأجنداتهم الإرهابية، متخذين من الإسلام والقراَن ستارا لتنفيذ ما يقومون به من أفعال عدائية، والإسلام برئ منهم.





استكمل: "يا نحكمكم يا نقتلكم".. مقولة الإخوان الشهيرة والتي رددوها كثيرا بعد ثورة ٣٠ يونيو وخلعهم من الحكم بأمر الشعب، ليظهر وجههم القبيح من جديد بعد الابتسامات المزيفة التي رسموها على وجوههم قبل إعتلائهم السلطة وحكمهم مصر خلال عام كانت سنة كبيسة ولكن الحمد لله خلصنا منهم ولكن مازلت ذيولهم موجودة من خلال منابرهم الإرهابية وسيتم قطعها بإذن الله، وطبعا ده بالإضافة إلى دورهم القذر اللي بيعملوه في سوريا وليبيا اللي الكل عارفه، ولكن كلنا ثقة بأن نهايتهم الفعلية اقتربت وأوي كمان".