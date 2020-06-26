AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أضرار نفاذ الوقود أثناء تشغيل السيارة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:01 ص
أضرار نفاذ الوقود
أضرار نفاذ الوقود أثناء تشغيل السيارة
Advertisements
اشرف عطية
متابعة مؤشر البنزين في السيارة أمر في غاية الأهمية وهو ما يتجاهله الكثير من قائدي السيارات و هو مهم للغاية لبيان كمية البنزين الموجودة في خزان الوقود و خزان الوقود غالبًا ما يكون ممتلئ بالأوساخ والشوائب المتراكمة، لذا يثار دائمًا تساؤل حول الأضرار التي يمكن أن تحدث إذا توقفت السيارة فجأة بسبب نقص الوقود هل ستتأثر بالأوساخ و الشوائب ؟ وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.

تتضرر بعض السيارات في حال نفاذ الوقود بها أثناء السير، لكن مع اختلاف نسبة الضرر حسب حالة السيارة، ففي السيارات القديمة يؤدي نفاذ الوقود إلى أضرار في دورة الوقود، وكثيرا ما تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين مما يترتب عليه أعطال أخرى.

ويختلف الأمر بالنسبة لسيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك بامتلاء دورة الوقود بالهواء، وهو ما يتطلب جهد كبير لتصريف هذا الهواء يدويًا لعود حركة الوقود لطبيعتها داخل السيارة .

و تعمل شركات تصنيع السيارات الحديثة علي ابعاد اي ضرر على السيارة، وأن السيارات الحديثة محصنة من السير حتى نفاذ خزان الوقود تمامًا، لكن على الرغم من استخدام فلاتر الوقود، إلا أن بعض الشوائب وجزيئات الاتساخات قد تمر إلى المحرك، وبالتالي لا يمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود ولكن هذة المشكلة سرعان ما تختفي مع الوقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب تعطل دواسة الوقود

أسباب تلف "مضخة البنزين"

كيفية التخلص من البنزين المختلط بالماء في السيارة

تعرف على فلاتر السيارة ومتى يجب تغييرها

كيف ومتى يجب تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين؟

تعرف على العمر الافتراضي لأجزاء السيارة

ترشيحاتنا

العين فلقت الحجر.. حادث خطير لرجل بعد ثوان من احتفال زملاء عمله بسيارته الجديدة .. فيديو

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ؟ أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها