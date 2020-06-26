أضرار نفاذ الوقود أثناء تشغيل السيارة

متابعة مؤشر البنزين في السيارة أمر في غاية الأهمية وهو ما يتجاهله الكثير من قائدي السيارات و هو مهم للغاية لبيان كمية البنزين الموجودة في خزان الوقود و خزان الوقود غالبًا ما يكون ممتلئ بالأوساخ والشوائب المتراكمة، لذا يثار دائمًا تساؤل حول الأضرار التي يمكن أن تحدث إذا توقفت السيارة فجأة بسبب نقص الوقود هل ستتأثر بالأوساخ و الشوائب ؟ وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.
تتضرر بعض السيارات في حال نفاذ الوقود بها أثناء السير، لكن مع اختلاف نسبة الضرر حسب حالة السيارة، ففي السيارات القديمة يؤدي نفاذ الوقود إلى أضرار في دورة الوقود، وكثيرا ما تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين مما يترتب عليه أعطال أخرى.
ويختلف الأمر بالنسبة لسيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك بامتلاء دورة الوقود بالهواء، وهو ما يتطلب جهد كبير لتصريف هذا الهواء يدويًا لعود حركة الوقود لطبيعتها داخل السيارة .
و تعمل شركات تصنيع السيارات الحديثة علي ابعاد اي ضرر على السيارة، وأن السيارات الحديثة محصنة من السير حتى نفاذ خزان الوقود تمامًا، لكن على الرغم من استخدام فلاتر الوقود، إلا أن بعض الشوائب وجزيئات الاتساخات قد تمر إلى المحرك، وبالتالي لا يمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود ولكن هذة المشكلة سرعان ما تختفي مع الوقت.
تتضرر بعض السيارات في حال نفاذ الوقود بها أثناء السير، لكن مع اختلاف نسبة الضرر حسب حالة السيارة، ففي السيارات القديمة يؤدي نفاذ الوقود إلى أضرار في دورة الوقود، وكثيرا ما تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين مما يترتب عليه أعطال أخرى.
ويختلف الأمر بالنسبة لسيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك بامتلاء دورة الوقود بالهواء، وهو ما يتطلب جهد كبير لتصريف هذا الهواء يدويًا لعود حركة الوقود لطبيعتها داخل السيارة .
و تعمل شركات تصنيع السيارات الحديثة علي ابعاد اي ضرر على السيارة، وأن السيارات الحديثة محصنة من السير حتى نفاذ خزان الوقود تمامًا، لكن على الرغم من استخدام فلاتر الوقود، إلا أن بعض الشوائب وجزيئات الاتساخات قد تمر إلى المحرك، وبالتالي لا يمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود ولكن هذة المشكلة سرعان ما تختفي مع الوقت.