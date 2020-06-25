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سيارات

أخطاء شائعة يرتكبها السائقون تدمر السيارة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
عدد كبير من السائقين يقومون ببعض الأخطاء قد تصل إلى إنهاء حياتهم خاصة أن قلة الخبرة تساهم في حدوث هذه الأخطاء، في حين أن قيادة السيارة بشكل مستمر يكسب قائدها خبرات متراكمة.

كما حدد خبراء السيارات بعض الأخطاء التي يقوم بها قائد السيارة ويمكنها أن تتسبب في وقوع حوادث أو اعطال وقد تؤدي أيضا إلى تلف المحرك .

من أكثر الأخطاء التي يقوم بها السائق هو الضغط على فرامل اليد والتحميل بوزن الجسد عليها في ضغط صندوق السرعات وهو يؤدي إلى احتكاك بين أجزاء السيارة الداخلية .

إهمال خزان الوقود والتي يقوم بها أصحاب السيارات وتركها دون أن تعمل لفترات طويلة بسبب اعتماده على مواصلات تخص عمله او بسبب عدم خروجه لاماكن بعيدة عن المنزل .

تجاهل الأصوات أيضا في السيارة أثناء عملها بسبب استمرار عمل السيارة دون مشاكل ظاهرية هو في الاصل يتلف الاجزاء الداخلية التي بها مشكلة تصل إلى تلف المحرك وهو ما يعني توقف السيارة عن العمل ودفع مبالغ باهظة من أجل إصلاحها.

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