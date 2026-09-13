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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم: تقييم شامل لأداء المنظومة المائية بمحافظة الفيوم

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك في مستهل سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

أعمال تطهير المساقي الخصوصية 

 وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظة الفيوم، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين وتحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، وإنشاء حائط ساند بطول ١٥٠ مترًا على ترعة بحر يوسف، وأعمال التجريف المنفذة بعدد من المجاري المائية التابعة للإدارة، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين. 

كما تم استعراض الجهود التي بذلتها إدارتا ري شرق وغرب الفيوم، ونجاحهما في التعامل مع النقاط الساخنة بنطاق المحافظة، من خلال تنفيذ أعمال تطهير الترع وصيانة محطات الرفع، والتنسيق مع المنتفعين لتطهير المساقي الخصوصية بتلك المناطق.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة مواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، ومن بينها محافظة الفيوم، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين، والتوجيه بحصر وتصنيف جميع الشكاوي وتحليلها بدقة ووضع وتنفيذ الحلول لاستمرار تحسين الخدمة الموسم القادم.

ووجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بوضع خطط بعيدة المدى للتعامل مع التحديات المائية بمحافظة الفيوم، وعرضها على سيادته خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع المحافظة لإنشاء الطريق الموازي لمصرف القاطع، وتغطية جزء من ترعة بحر العدوة.


 كما وجه مصلحة الري بتركيب نقاط قياس تليمتري خلف فم ترعة القاطع، وعلى ترعة إبشواي، وأمام محطة الطاجن وخلفها بالفيوم، وإعداد قطاعات عرضية للترع والبحور التي تحتاج إلى أعمال تجريف. ووجه قطاع الإدارة الاستراتيجية بتطوير «تطبيق متابعة التطهيرات» ليشمل إضافة صور الأقمار الصناعية، بما يمكّن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والإدارات العامة للري بالمحافظات من متابعة حالة الحشائش بالمجاري المائية من خلال صور الأقمار الصناعية، وذلك قبل إصدار أوامر تنفيذ أعمال التطهير.


 كما وجه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإسراع في تنفيذ أعمال إنشاء محطة الطاجن والانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية لعام ٢٠٢٧، والانتهاء من صيانة وحدات محطة البطس قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع إصدار عقد لتغيير ونش الأعشاب بالمحطة. ووجه سيادته المركز القومي لبحوث المياه بإعداد دراسة للميزان المائي بمنطقتي بحر البرنس وبحر إبشواي، واستكمال الدراستين الخاصتين ببحر أبوكساه وبحر ديسا، وإعداد دراسات لكل من بحر جردو وبحر الغرق وخطوط طرد محطة الحيار.

المساقي الخصوصية سلسلة الاجتماعات المنظومة المائية الموقف المائي وبحر

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