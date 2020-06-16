تعرف على أنواع السائقين وإلى أي نوع تنتمي





- السائق المتذبذب أو المتردد أثناء قيادته لسيارته، من السائقين المزعجين الذين قد يتسببون في وقوع الحوادث، وذلك نظرًا لتغير ردود أفعاله في القيادة، فقد يعطي إشارة دورانه لليمين ثم يستمر بدون الدوران مما قد يتسبب في حدوث حوادث مع السيارات القادمة من الخلف، وقد يتسارع فجأة ثم يبطئ مما يكون مصدر ازعاج علي الطريق .





- السائق المغامر وهذه النوعية من السائقين يفضل الابتعاد عنهم لخطورة قيادتهم، حيث تجده دائمًا في سباق مع الآخرين، وغير مراعي تمامًا لقواعد المرور في السير، وقد تجده يتخطى السيارات من الجهة المخالفة مما يشكل خطرا علي باقي السائقين .











- السائق المحافظ وهو السائق صاحب السرعة الواحدة في القيادة، ويسير غالبًا بسرعة ثابتة متوسطة لا يغيرها في كثير من الأحيان، وهو ما يجلب الإزعاج أيضًا للسيارات التي تسير ورائة .



