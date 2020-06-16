تعرف على أنواع السائقين وإلى أي نوع تنتمي

كما تختلف طبائع البشر تختلف طبائع السائقين وكل سائق لة شخصيتة المستقلة فمنهم السائق الهادئ، والسائق المتوتر، والسائق المتردد، والسائق المتهور والسائق الهادي وغيرهم.
وتظهر هذه الطباع أثناء القيادة، وهو ما يسبب المشاحنات والإزعاج بين السائقين، كما قد تسبب الحوادث أحيانًا وفي هذا السياق نعرض عليكم انواع السائقين لتعرف نفسك اي نوع منهم .
- السائق المتذبذب أو المتردد أثناء قيادته لسيارته، من السائقين المزعجين الذين قد يتسببون في وقوع الحوادث، وذلك نظرًا لتغير ردود أفعاله في القيادة، فقد يعطي إشارة دورانه لليمين ثم يستمر بدون الدوران مما قد يتسبب في حدوث حوادث مع السيارات القادمة من الخلف، وقد يتسارع فجأة ثم يبطئ مما يكون مصدر ازعاج علي الطريق .
- السائق العصبي المتوتر يعتبر هذا السائق من السائقين المزعجين والذي ينفعل على الآخرين دائما، وقد تجده يتسرع في ضغط المكابح عند مشاهدته لسيارة قادمة، وفي أقل انحراف لسيارة بجانبه يكون ارتداده مبالغ فيه، وهو ما يسبب توتر السائقين الآخرين وقد يتسبب في مشاكل .
- السائق المغامر وهذه النوعية من السائقين يفضل الابتعاد عنهم لخطورة قيادتهم، حيث تجده دائمًا في سباق مع الآخرين، وغير مراعي تمامًا لقواعد المرور في السير، وقد تجده يتخطى السيارات من الجهة المخالفة مما يشكل خطرا علي باقي السائقين .
- السائق الخائف وهذا السائق غالبًا ما يكون كبير في السن ويقود مع العائلة، وتجده يسير بسرعة بطيئة غير مبالي بالسيارات التي خلفه .
- السائق المحافظ وهو السائق صاحب السرعة الواحدة في القيادة، ويسير غالبًا بسرعة ثابتة متوسطة لا يغيرها في كثير من الأحيان، وهو ما يجلب الإزعاج أيضًا للسيارات التي تسير ورائة .
- السائق غير المبالي وهذا السائق تمثل قيادته خطر وإزعاج على الآخرين كذلك، حيث تجده لا يهتم بإعطاء إشارات تنبيهية أثناء سيره، وقد تجده يتوقف في أماكن غير مخصصة للوقوف، ويسير فجأة ويتوقف فجأة، ويتنقل بين الحارات دون مبالاة مما يتسبب في وقوع حوادث .