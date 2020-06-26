بدون ترخيص.. ضبط 5000 فلتر زيت سيارات داخل مخزن بالبساتين

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة .





ونجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص .





وتبين حيازه المتهم كميات كبيرة من (فلاتر زيوت السيارات) مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد (5000) فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



