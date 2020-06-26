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حوادث

بدون ترخيص.. ضبط 5000 فلتر زيت سيارات داخل مخزن بالبساتين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:01 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة .

ونجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع  غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين حيازه المتهم كميات كبيرة من (فلاتر زيوت السيارات) مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد  (5000) فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم التموينية المتعلقة بالغش التجارى .

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