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وزير السياحة يتفقد عددا من مشروعات السياحة والآثار بمطروح.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:48 م
وزير السياحة، خالد
وزير السياحة، خالد العناني
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نورهان رأفت
رصدت فضائية إكسترا نيوز، تفقد وزير السياحة، الدكتور خالد عناني، اليوم لعدد من المشروعات السياحية بمدينة مطروح ، حيث تفقد متحف الأثار بكورنيش المدينة، والذي يعد بانوراما لعرض القطع الأثرية بالمدينة .

وأوضح مراسل فضائية إكسترا ، أن الجولة بهدف إنعاش السياحة المصرية، بعد الركود بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن الجولة صباح هذا اليوم، شملت مناطق في مرسي مطروح مثل حمام كيلوباترا، وشاطيء الغرام ، واللتان تعانيان من التهميش خلال الفترة الماضية .

 يستكمل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والاثار، اليوم الجمعة، جولته بمدينة الغردقة، لتفقد الاجراءات والضوابط داخل فنادق الغردقة، عقب جولته أمس برفقة الطيار محمد منار وزير الطيران، ومحافظ البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقوم الوزير برفقة مراسلي الصحف والقنوات الاجنبية، بتفقد فندقين والتأكد من الإجراءات داخل الغرف بالفندق والمطابخ وكيفية استقبال النزلاء.

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