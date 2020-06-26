بسبب حريق في مخازن للأسلحة.. سلسلة انفجارات متتالية بإقليم كردستان بالعراق.. فيديو

ووفقًا لمصادر رسمية فإن الأسلحة التي انفجرت عبارة عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت قد وضعت في مستودعات خاصة بقوات الزيرفاني الكردية في قضاء بنصلاوة.

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أصدرت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، بيانًا تتحدث فيه عن تفاصيل إلقاء القبض على عناصر تابعة لكتائب حزب الله.





وقالت القيادة إن إلقاء القبض على 14 شخصا جاء بعد توافر معلومات بشأن وقوفهم وراء استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران عدة مرات من قبل.



