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بسبب حريق في مخازن للأسلحة.. سلسلة انفجارات متتالية بإقليم كردستان بالعراق.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:47 م
انفجارات
انفجارات
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها وقوع سلسلة انفجارات متتالية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق ناجمة عن حريق في مخازن للأسلحة.

ووفقًا لمصادر رسمية فإن الأسلحة التي انفجرت عبارة عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت قد وضعت في مستودعات خاصة بقوات الزيرفاني الكردية في قضاء بنصلاوة.

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أصدرت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، بيانًا تتحدث فيه عن تفاصيل إلقاء القبض على عناصر تابعة لكتائب حزب الله.

وقالت القيادة إن إلقاء القبض على 14 شخصا جاء بعد توافر معلومات بشأن وقوفهم وراء استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران عدة مرات من قبل.

وأضافت القيادة أنها الأجهزة المعنية رصدت نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء، لافتة إلى أنه تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخباريا وأعدّت مذكرة إلقاء قبض بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب.
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