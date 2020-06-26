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محافظات

وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمتحف آثار مطروح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:56 م
وزير السياحة
وزير السياحة
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ايمن محمود

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،على الاطمئنان على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية  بالمشاءات السياحية  والاثرية مع  عودة تشغيل الفنادق تمهيدا لاستئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من أول شهر يوليه .

 حيث تابع العنانى بنفسة الاجرءات المتخذه من ادارة المتحف الوقائية والاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا بالاضافة الى التاكد من وضع الملصقات التوعوية لزوار المتحف  قبل فتحه بعد قرار الدولة باعادة فتح  المتاحف مرة اخرى امام المواطنين . 

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واكد العنانى انه  لا تهااون فى اى اجراءات وقائية  لضمان سلامة كافة المترددين على المتحف او اى موقع اثرى  او سياحى .

لافتا الى ضرورة زيادة الوعى بما تمر به مصر  والعالم حاليا  من اخطار بسبب هذا الوباء .

 واضاف ان المتحف يعد ثمرة تعاون بين وزارة الآثار ومحافظة مطروح، و ضمن خطة الوزارة لإفتتاح المتاحف الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية.


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