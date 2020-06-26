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ديني

شاهد.. فيديو يثبت عدم عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:26 م
شاهد.. حقيقة عودة
شاهد.. حقيقة عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام
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أمل فوزي
أدى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، صلاة الجمعة اليوم الموافق الخامس من ذي القعدة لعام 1441 والسادس والعشرين من يونيه 2020 بعد إلقائه لخطبة الجمعة عن عجائب أقدار الله سبحانه وتعالى، من عثرة عاقل مع التوقي، وسلامة جاهل مع التفريط، فلله الحكمة البالغة، والمشيئة النافذة.

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ونفى فيديو صلاة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ما تردد عبر صفحات الفيسبوك بشأن عودة المصلين للمسجد الحرام وفتحه لهم، وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان أدى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، صلاة الجمعة الماضية الموافق 27 شوال لعام 1441 هجريا، و19 يونيه لعام 2020 ميلاديًا ، في الحرم المكي، حيث  شهد تلاوة مؤثرة لسورتى الأعلى والغاشية،  بعدما ألقى خطبة الجمعة ، التي اختتمها بدعاء وبكاء.

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ورفع أذان صلاة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة المؤذن سهيل بن عبد المالك، فيما ذكر الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر حين قال له : « كن في الدنيا كأنك غريبٌ،  أو عابر سبيل».


وكان «الشريم» اختتم خطبته اليوم بدعاء مؤثر وبكاء، قائلًا: اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ، اللهم انصر دينك وكتابك وسُنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .


وتابع:  اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان ، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك ، واتبع رضاك يا رب العالمين ، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم .

وأضاف: اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد، والعباد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارفع وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام.
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