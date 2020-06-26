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منوعات

ميراي مقدسي تنشر صورة رومانسية بصحبة زوجها وائل جسار

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:46 م
وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته
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محمد بدران

نشرت ميراي مقدسي، زوجة المطرب وائل جسار، صورة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميراي مقدسي، رفقة زوجها المطرب اللبنانى وائل جسار، حيث لاقت إعجاب متابعيها.


يذكر أن فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، وصل إلى 3 مليون مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.


وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية". 


وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام  .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.


وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي مقدسي منذ عام 2005، وأنجب منها "مارلين، وائل، جونيور".

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