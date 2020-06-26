السفير محمد عبدالحكيم: بيان الخارجية الأمريكية رسالة واضحة وشديدة لتركيا وميلشياتها.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكيم مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن بيان الخارجية الأمريكية رسالة واضحة وشديدة لتركيا وميلشياتها الذي تريد تدمير وتخريب ليبيا.





وأضاف السفير محمد عبد الحكيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن هذا أول بيان صريح وواضح يصدر من الإدارة الأمريكية بخصوص الأزمة الليبية.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق, أن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية بات يتوافق مع الموقف المصري والعربي ككل لحل تلك الأزمة.





وأوضح السفير محمد عبد الحكيم, أنه لا بد من أن نشيد من موقف مصر الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة الأخير لحل الأزمة الليبية والقضاء علي الإرهاب.





وأشار إلي أن, الموقف الاستراتيجي المصري حريص علي عودة الدولة الليبية بكل مؤسساتها وإعادتها كما كانت في السابق.